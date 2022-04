MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro termina com balanço positivo

Uma das marcas do MOB 2022 foi o facto de se ter, pela primeira vez, promovido um espetáculo fora do Quartel das Artes, aproveitando o espaço da Cerâmica Rocha.

A 9.ª edição do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro terminou no passado domingo, 3 de abril, com balanço “muito positivo”.

A avaliação é de Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, entidade promotora do evento, que considera ter sido “retomado o espírito de partilha de palco entre os vários artistas e associações musicais do nosso concelho, depois das duas anteriores edições terem decorrido em formato online”.

Por seu lado, Tiago Matias, criador e responsável pelo MOB desde o seu lançamento, explicou que, para esta edição, “fomos recuperar a originalidade de conteúdos, conseguida através da junção em palco das mais variadas artes, como a música, a pintura e o cinema”. “Os projetos que foram apresentados ao longo dos três dias”, acrescentou o programador, “foram desenvolvidos exclusivamente para esta edição, o que reflete uma das principais motivações deste festival: a de fomentar nos músicos e grupos do concelho a capacidade de se reinventarem e construírem conteúdos diferentes”.

Outra marca do MOB 2022 foi, de acordo com Tiago Matias, “termos, pela primeira vez, promovido um espetáculo fora do Quartel das Artes, aproveitando o magnífico espaço da Cerâmica Rocha”.

Lília Ana Águas destacou ainda o carácter solidário do festival, cuja receita reverteu a favor das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho: “para além de darmos trabalho e visibilidade aos nossos artistas, que nos merecem a maior admiração, decidimos também apoiar as nossas IPSS como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, em especial no período de pandemia, na defesa da saúde e da vida dos mais vulneráveis, idosos, crianças e pessoas com deficiência”.

A edição deste ano do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro incluiu a apresentação de projetos musicais dos músicos Mariana Miguel e Vasco Miranda, desenvolvidos no âmbito do “Programa de Apoio à Cultura”, iniciativa promovida pelo Município de Oliveira do Bairro em 2020, e os espetáculos do grupo “Más Companhias” com a Banda Filarmónica da Mamarrosa, a que se juntou em palco a artista plástica Maria Mónica, “Crux Pietatis”, pelo Conservatório de Artes da Bairrada, “Animatógrafo”, pela União Filarmónica do Troviscal, e “Cértima Orquestra”, pelo Conservatório de Artes e Comunicação FUOB.