MOUVA de regresso: Pão, bancas, música e fotografia no centro da Palhaça

Vai cheirar a pão quente o primeiro episódio da nova temporada do saudoso MOUVA – Mercado de Objetos Usados, Víveres e Artesanato, um certame local a céu aberto, que dinamizou a Praça de São Pedro entre 2009 e 2011 e que agora está de regresso.

“O Pão que nos liga” é o mote da edição deste domingo, dia 3 de abril. Além das mais de 25 bancas onde poderá encontrar produtos agrícolas, objetos em segunda mão, velharias e peças de artesanato, estão programadas várias atividades gratuitas em torno do tema escolhido para a primeira das seis edições previstas para este ano.

De um forno instalado na Praça vai sair pão quentinho (com ou sem chouriço) em vários momentos do dia, pelas mãos dos caminheiros do Agrupamento 970 da Palhaça e de duas padeiras locais que vão amassar in loco de olhos fechados e transmitir uma arte que merece ser continuada a quem se inscrever na oficina “Mãos na Massa” (às 10h45). Além disso, haverá poemas e canções sobre o assunto espalhados pelo recinto, para além d’”A Ciência do Pão”, uma oficina pedagógico-científica sobre leveduras e afins destinada a crianças e adolescentes (11h30) orientada pelo Instituto de Educação e Cidadania.

Outras atrativos: a ginástica com a monitora da terra Celeste Oliveira (às 10h), uma exposição de trabalhos de seis alunos da primeira oficina de iniciação à fotografia da associação PROMOB durante o dia inteiro; o concerto “ao sabor do vento” e da voz e guitarra do professor e cantautor Carlos Raposo; e as chamadas “conversas soltas” com os parceiros dos Amigos do MOUVA (PROMOB, Instituto de Educação e Cidadania, Junta de Freguesia da Palhaça e Carlos Raposo).

Nesta temporada a organização do Mercado de Objetos Usados, Víveres e Artesanato desta vez está a cargo da Junta de Freguesia da Palhaça e dos Amigos do MOUVA, um grupo informal de palhacenses que inclui voluntários recém-chegados e outros vindos das edições de 2009-2011 do evento.

O conceito “O Pão que nos Liga”

À volta do pão várias gerações se podem reunir, trocar ideias e conversar. O pão pode (voltar a) ligar-nos à terra, ao trigo, ao milho, aos nossos sentidos, aos nossos antepassados, aos nossos vindouros, a próximos e estranhos. O pão tem poder, um poder criador de laços. O pão aquece, o pão conforta, o pão sacia, o pão liga(-nos).

O que é o MOUVA?

É um evento local mensal de acesso gratuito que assentará arraiais na Praça de São Pedro entre abril e setembro de 2022 (no primeiro domingo de cada mês);

Neste “mercado” podem vender-se produtos agrícolas, peças de artesanato, roupa em segunda mão, velharias ou bugigangas, conforme previsto no regulamento.

É também um espaço de promoção dos pequenos produtores e da economia circular, de divulgação de artistas, cientistas, contadores e fazedores de história(s) e das associações da região; e um ponto de encontro de pessoas que de outra forma não se reuniriam num espaço público que é para ser vivido e construído comunitariamente.