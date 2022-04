MOUVA deste domingo mima Mães com música, ioga, massagens e fotografia

Domingo é dia das mães no MOUVA – Mercado de Objetos Usados Víveres e Artesanato, na Palhaça. Além de bancas coloridas e de simpáticos vendedores, a Praça de São Pedro vai acolher o renovado Coral do Troviscal (na foto), uma aula de ioga, sessões fotográficas em família, massagens e filmes caseiros num cinema chamado “Útero”.

Os Amigos do MOUVA e a Junta de Freguesia da Palhaça convidam todos a levar a família e os amigos à principal sala de estar da vila para celebrar o dia das mães na edição subordinada ao tema “Maio, Maia, Mãe(s)”.

Para as mães, haverá um espaço de relaxamento induzido pela massagista Luísa Pires, música temática nos vários idiomas falados por esta altura numa Palhaça multicultural e uma sessão de “Retrato em Família” (16h15) guiada pela sensibilidade da fotógrafa Daniela Vidal.

Também em torno das mães haverá as “Conversas Soltas” com os vendedores e parceiros desta segunda edição, uma oficina para miúdos de criação de lembranças para elas (às 11h) a partir de elementos colhidos da natureza na véspera com o apoio da Catarina Pereira, e exibidos pequenos vídeos caseiros e fotografias intimistas no interior do Coreto, que será transformado por um dia em “Cinema Útero”. Pelas 15h45, um concerto de meia hora do recém-revitalizado Grupo Coral da Casa do Povo do Troviscal, sob a direção artística de António Bastos (colaborador da cantora de jazz Jacinta) poderá vir a ser o momento mais inesperado de um domingo que se espera muito animado. Também estes cerca de 25 cantores dançarinos estão a preparar uma surpresa para as mães presentes.

O mercado assenta arraiais na Praça de São Pedro, entre as 10 e as 17h de domingo, arrancando as atividades às 10h com uma sessão de ioga para todas as idades com o apoio da professora Donzilia Justiniano. Além dos produtos locais, artesanato ao vivo e objetos usados, os matraquilhos, uma sala de estar com jornais e revistas, pão com chouriço quente e sumo de laranja natural são outros atrativos de uma edição que promete aquecer os corações.

O MOUVA é um evento mensal de acesso gratuito que assentará arraiais na Praça de São Pedro entre abril e setembro de 2022 (1.º domingo de cada mês); um mercado onde se podem vender produtos agrícolas, peças de artesanato, roupa em segunda mão, velharias ou bugigangas. Além de um mercado, é um espaço de encontro, cultura, construção de comunidade, bem-estar, aprendizagem e convívio.