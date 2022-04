Municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua unidos em torno do Bussaco Trail Challenge

No próximo dia 8 de maio são esperados mais de mil atletas no Bussaco Trail Challenge. Este evento é uma iniciativa da Fundação Mata do Bussaco, organizado pela Associação Trail Luso Bussaco e conta com o apoio dos Municípios da Mealhada, Penacova e Mortágua.

António Jorge Franco, Álvaro Coimbra e Ricardo Pardal, respetivamente presidentes da Câmara Municipal da Mealhada, Penacova e Mortágua, foram unânimes, que a união destes municípios tornará o Bussaco mais rico e de todo o seu património envolvente.

O presidente anfitrião, António Jorge Franco, na conferência de imprensa de apresentação do Bussaco Trail Challenge, afirmou que “os três municípios serão mais fortes se trabalharem em conjunto, se estiverem ao lado da Mata Nacional do Bussaco e da Fundação Mata do Bussaco”. O evento terá quatro provas, de 10 17, 30 e 45 quilómetros e todas elas são certificadas pela Associação Trail Running Portugal. A prova de 30 quilómetros vai pontuar para a Taça de Portugal de Trail e a única distância que não terá classificação será de 10 quilómetros, apelidada pela organização de “caminhada” mas que também tem as condições para ser feita a correr.

As provas arrancam todas do Pavilhão Municipal do Luso e a meta está instalada junto ao Jardim do Lago, no centro da Vila do Luso.

