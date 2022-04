Nuno Veiga: “Este é um ano chave para as Juntas com a delegação de competências”

Até final deste mês de abril, as Juntas de Freguesia estão a negociar com a Câmara a aceitação de novas competências. É um processo que o presidente da Junta de Casal Comba, Nuno Veiga, vê como “oportunidade de ouro” para que se possa “pedir, por direito, pelo trabalho que fazem as Juntas e com isto terem recursos para fazerem mais e melhor”.

Considerando ser este um “ano chave” para aquela questão, o autarca lembra que as negociações com a Câmara vão determinar a contratação de novos funcionários ou a entrega de mais serviços a entidades externas, dependente do volume de trabalho que a Junta vier a ter nesta delegação de competências.

“Nâo podemos andar a dizer que não temos verbas para fazer isto ou aquilo. Há colegas presidentes de Junta que dizem que não têm dinheiro para nada, mas esquecem-se que temos que fazer esta negociação, o tempo é o ideal para negociar, agora ou nunca”, reiterou Nuno Veiga, completando que “é altura de contar os quilómetros de valetas, as áreas de espaços verdes e outras”.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 7 de abril.