Oliveira do Bairro: Obras na Casa Verde concluídas até 2023

As obras de reabilitação e ampliação da Casa Verde, onde funcionou nos últimos anos o Tribunal de Família e Menores de Oliveira do Bairro, deverão estar concluídas antes do final de 2023, estima o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo.

O anúncio do procedimento para o projeto desta obra, que tem um valor base de 40 mil euros (mais IVA) foi, recentemente, publicado em Diário da República.

Quanto ao investimento total, Duarte Novo refere que só depois, já com os projetos de arquitetura e especialidades é que será possível saber em pormenor o custo total da obra, que “seguramente terá um valor abaixo de um milhão de euros”, prevê o autarca.

