Orquestra Municipal de Águeda em concerto “único” no Centro de Artes

A União de Bandas de Águeda (UBA) vai realizar, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, o seu estágio anual de orquestra, entre os próximos dias 7 e 10 de abril (quinta-feira a domingo), que culminará com um concerto pela Orquestra Municipal de Águeda, sob a orientação e direção de Délio Gonçalves, maestro Capitão-de-Fragata, Chefe da Banda da Armada da Marinha Portuguesa.

O espetáculo final vai acontecer no dia 10, domingo, às 17h, no Centro de Artes de Águeda (CAA), contando com a intervenção da Banda Alvarense, Banda Castanheirense, Banda Marcial de Fermentelos, Banda Nova de Fermentelos, Orquestra Filarmónica 12 de Abril e Conservatório de Música de Águeda.

A entrada no concerto é gratuita, estando porém sujeita a levantamento de bilhete obrigatório, até um máximo de dois por pessoa, no CAA.

O maestro, que vai acompanhar o estágio e dirigir o espetáculo, nasceu na Azambuja e iniciou os seus estudos musicais em Clarinete, com o maestro João Teófilo, e Fagote, com o professor Carolino Carreira. Depois de um curso em Técnicas Orquestrais para instrumentistas de sopro em Fagote, na Universidade Menendéz Palayo, ingressou na Escola Profissional de Música de Almada, onde concluiu os seus estudos em Fagote. Como músico, colaborou com diversas orquestras de jovens do país, sendo de destacar a Banda da Armada Portuguesa, onde foi 1.º Fagote solista. Em 2001, terminou os seus estudos em Direção de Banda, Fanfarra e Brass Band, no Royal Music Conservatorium de Maastricht na Holanda.

Com o posto de Capitão-de-fragata, Délio Gonçalves exerce as funções de maestro chefe da Banda da Armada Portuguesa, desenvolvendo ainda uma atividade intensa de direção e ensino em estágios e workshops de música, de que é exemplo este do Estágio de Orquestra da UBA, e colaborando com os mais diversos eventos musicais tanto em Portugal como no estrangeiro.