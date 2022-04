Pedro Chagas Freitas apresenta o seu mais recente livro na Mealhada

O escritor Pedro Chagas Freitas é o convidado da rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores”, promovida pela Biblioteca Municipal da Mealhada, este sábado, dia 30 de abril, pelas 14h30. Neste encontro, o autor fará o lançamento do seu novo livro.

Arranca desta forma a nova rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores”. Pedro Chagas Freitas não só estará presente num encontro com leitores como aproveitará a ocasião para fazer o lançamento da sua mais recente obra “A Raridade das Coisas Banais”, um livro já apontado como o mais marcante da sua carreira.

“Pedro Chagas Freitas é um escritor incrível. (…) Este livro é uma wake up call para todas as crianças enjauladas em corpos de adultos dormentes. Para todos os adultos que precisam de resgatar o seu brilho. A sua fonte. Os seus sonhos”, refere Valete, músico e letrista, acerca da obra.

Pedro Chagas Freitas é um dos mais famosos escritores portugueses, e conta com quase 40 livros publicados, tendo vendido mais de um milhão de cópias em todo o mundo. Em 2006, foi vencedor do Prémio Bolsa Jovens Criadores do Centro Nacional de Cultura, tornando-se hoje num dos autores mais lidos em Portugal, México, Itália, Albânia e no Brasil.

“Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores” é uma iniciativa bimensal que pretende proporcionar aos leitores momentos de aproximação e de convívio com escritores portugueses. Nesta primeira edição, os leitores da Biblioteca da Mealhada além do encontro com o escritor, podem ganhar o livro autografado através de um concurso desenvolvido no Facebook da Biblioteca que apela à criatividade na escrita.