Plano atualizado promove acessibilidade para a cidade, Fermentelos e Mourisca

A Câmara Municipal de Águeda elaborou um novo e atualizado Plano de Promoção de Acessibilidade (Rampa) de Águeda, para o desenvolvimento e construção de um território para todos, sendo diversas as áreas de atuação e intervenção que procuram melhorar o espaço público, a comunicação e a interação com todos os cidadãos.

O documento, que foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara, é resultado de um diagnóstico feito à área de intervenção previamente definida, que nesta fase engloba a cidade de Águeda, o centro de Fermentelos e o de Mourisca do Vouga. Neste estudo, foram identificados os obstáculos e outras debilidades e elaboradas as recomendações para inverter o cenário de inacessibilidades, bem como os custos associados a essa intervenção.

“O Rampa é um plano ambicioso e que coloca o desafio de ultrapassar algumas barreiras arquitetónicas no espaço físico dos centros urbanos de Águeda, Fermentelos e Mourisca, para ser realizado nos próximos anos”, salientou Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, apontando que este não será um plano de intenções, mas um documento de trabalho concreto que irá traduzir-se em intervenções no espaço público de melhoria e inclusão.

Ainda assim, será algo para ser concretizado paulatinamente e de acordo com as prioridades estabelecidas. A área de intervenção para esta fase foi escolhida tendo em conta a área urbana do centro da cidade e as freguesias onde atualmente a Câmara tem em curso ou em concurso projetos de regeneração urbana, acautelando, deste modo, as recomendações propostas neste estudo.

O plano, que prevê um investimento global de cerca de 9 milhões de euros, será implementado de uma forma gradual. O objetivo do Município é alargar este tipo de intervenção no espaço público a todas as freguesias, em todo o concelho.

Paula Teles, responsável pelo estudo, apresentou, na reunião do executivo, os resultados do diagnóstico efetuado e elogiou a Câmara Municipal de Águeda por tomar a dianteira em realizar este trabalho exaustivo e detalhado de campo, que permite olhar para o território de uma perspetiva crítica e atenta aos pormenores da inclusão e acessibilidade para todos.