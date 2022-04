Praia de Mira tem bandeira azul há 36 anos

A Praia de Mira voltou a ver confirmado o seu estatuto de única zona balnear marítima do mundo a receber a Bandeira Azul durante 36 anos consecutivos, galardão que distingue a qualidade das praias.

As praias de Mira e do Poço da Cruz conseguiram arrecadar, mais um ano, o Galardão da Bandeira Azul, sinónimo de qualidade ambiental, criado em 1987 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que atribuiu, este ano, a 36.ª Bandeira Azul à Praia de Mira e a 16.ª Bandeira Azul à praia do Poço da Cruz.

“É um orgulho conseguirmos manter a Bandeira Azul na Praia de Mira ao longo de 36 anos. A Praia de Mira é uma referência mundial com “selo” de qualidade ambiental, a única no mundo a ostentar a Bandeira Azul desde que o galardão é atribuído”, refere Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, destacando também que a praia do Poço da Cruz, foi também ela contemplada pelo 16º ano consecutivo com o galardão.

O autarca realça ainda “o importante papel dos colaboradores da Câmara Municipal de Mira e de todos os que trabalham diariamente para que as nossas praias estejam nas melhores condições para receber quem nos visita. Este galardão vem contribuir para o reforço do reconhecimento da qualidade de excelência de ambas as praias do nosso concelho”.

A Bandeira Azul é o galardão atribuído, anualmente, às marinas/ portos de recreio e praias que satisfaçam um conjunto de critérios no âmbito da educação e informação ambiental, gestão ambiental, segurança e qualidade da água balnear.

Entretanto já estão a ser programados todos os trabalhos preparatórios de forma a garantir a qualidade, limpeza e segurança das duas praias, durante a época balnear que se aproxima. “É um ano de “regresso à normalidade”, após as limitações que a pandemia Covid-19 nos trouxe. Regularização das areias, ações de educação ambiental e de limpeza das areias, a melhoria das acessibilidades, segurança das praias, entre outros trabalhos, estão a ser programados para que a época balnear corra dentro da normalidade e que as nossas praias sejam novamente escolha de muitos turistas”, sublinha Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira.

Em 2022, o Programa Bandeira Azul continua a trabalhar a “Recuperação de Ecossistemas”, uma vez que este tema não se esgota num ano e porque a Fundação de Educação Ambiental (Foundation for Environmental Education) e a ABAE estão alinhadas com a Década das Nações Unidas para a Recuperação dos Ecossistemas.