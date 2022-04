Recolha de lixo indiferenciado caiu mais de 100 toneladas em Oliveira do Bairro

A recolha de lixo indiferenciado caiu mais de 105 toneladas no ano passado, com os resíduos recicláveis recolhidos a mostrarem os primeiros resultados positivos depois da implementação de projetos do Município para esta área.

Os números promissores em matéria de reciclagem foram dados a conhecer na última reunião de Câmara, na passada quinta-feira, com o vice-presidente da autarquia, Jorge Pato, a regozijar-se pelos patamares alcançados no concelho, que o colocam “na vanguarda das boas práticas”, sobretudo no último semestre de 2021 com a implementação, entre outros, do projeto “Separar para mais Reciclar”.

Nos indicadores apresentados, o Município de Oliveira do Bairro terá conseguido durante todo o ano de 2021, na recolha de lixo indiferenciado, uma quebra de 1,23 por cento em relação ao ano anterior, o que na prática representou um decréscimo de 105,88 toneladas, ou seja, menos 6,27 quilos por habitante.

“Este ano estamos a continuar a reduzir, estamos no caminho certo”, sustentou Jorge Pato, avançando que a taxa de reciclagem, por sua vez, aumentou 11,88 por cento. “Estamos a reciclar bastante. Temos uma subida muito significativa e o programa Separar para mais Reciclar foi fundamental”, disse.

Pegando nos números apresentados na reunião de Câmara, Jorge Pato garantiu que “em todos os indicadores estamos acima da ERSUC”, posicionando Oliveira do Bairro, “muito acima da média dos municípios da região e estamos a ser exemplo com o nosso trabalho em termos da recolha de resíduos recicláveis”.



