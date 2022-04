Rotary de Oliveira do Bairro apresenta 2.º Concurso Jovem Artista com novas vertentes

Oliveira do Bairro

Depois do êxito da primeira edição, o Rotary Club de Oliveira do Bairro entendeu dar continuidade à iniciativa “Viver a Bairrada, Concurso Jovem Artista”. A 2.ª edição conta, porém, com algumas alterações, nomeadamente o reforço das vertentes a concurso, que deixam de ser três e passam a ser cinco: Artes Plásticas – Pintura, Escultura e Desenho; Ciência e Tecnologia; Fotografia, Vídeo e Multimédia; Literatura; e Música. Foi também atualizado o escalão etário dos concorrentes, que será agora dos 12 aos 22 anos, abrangendo cerca de 2.000 jovens.

A apresentação realizou-se na sexta-feira, dia 22 de abril, na Junta de Freguesia de Oiã, na presença de parceiros e patrocinadores, sendo de realçar que, para além de se manterem os da 1.ª edição, outros entretanto juntaram-se a esta iniciativa, que visa promover a cultura e a arte.

Para a edição 2022 de “Viver Bairrada, Concurso Jovem Artista”, todas as obras a concurso nas cinco vertentes devem ter sido produzidas há, no máximo, 12 meses. Podem ser entregues de 15 de maio a 15 de junho. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para 28 de junho.

A organização conta com cerca de 50 elementos, incluindo os membros de Júri, equipa executiva, entre outros.

São parceiros: Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB), Instituto Profissional da Bairrada (IPB), Instituto de Educação e Cidadania (IEC), Conservatório de Música da Bairrada, Conservatório Artes e Comunicação FUOB, Bandas Filarmónicas da Mamarrosa e do Troviscal (UFT).