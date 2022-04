Três detidos no concelho de Cantanhede por tráfico de droga

Um homem de 24 anos foi detido na quinta-feira, dia 7 de abril, por tráfico de estupefacientes, na União de Freguesias de Portunhos e Outil, concelho de Cantanhede. Foram-lhe apreendidas mais de 2 mil doses de canábis resina e cerca de 650 gramas de sumidades de canábis. A detenção foi efetuada pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Posto Territorial de Ançã e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede.

No dia seguinte, dia 8, a GNR de Cantanhede deteve um homem e uma mulher de 19 e 18 anos, respetivamente, também por tráfico de estupefacientes.

Mais de 2 mil doses de canábis

No dia 7, no decorrer de uma ação de patrulhamento rodoviário, os militares da GNR detetaram a presença de um veículo imobilizado na via pública e procuraram identificar e localizar o proprietário da viatura. Verificaram então que, no interior do veículo, se encontravam diversos objetos associados ao consumo e tráfico de estupefacientes. Após a identificação e localização do proprietário, foi possível apurar-se que este tinha sido o último condutor, tendo sido efetuada uma busca ao veículo e uma revista ao indivíduo.

No seguimento da ação foi detetado e apreendido diverso material, nomeadamente: 2.046 doses de canábis resina; 653,7 gramas de sumidades de canábis; um veículo; um computador; um telemóvel; 260 euros em numerário; e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O homem foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Coimbra, onde lhe foi decretada a medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.

Dois detidos em Cantanhede após comportamento suspeito

A detenção no dia 8, decorreu no âmbito de uma ação de policiamento de proximidade. Os militares da Guarda abordaram os dois indivíduos, que circulavam na via pública, e que evidenciaram um comportamento suspeito. No seguimento das diligências policiais, foi efetuada uma revista pessoal de segurança, tendo sido detetados e apreendidos produtos estupefacientes, bem como diverso material relacionado com o tráfico de droga, nomeadamente: 107 doses de haxixe; 30 euros em numerário; um telemóvel; e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Cantanhede, para aplicação das medidas de coação.