Troca de livros usados regressa ao Mercado Municipal de Cantanhede

O “Troca livros, troca ideias” está de regresso, amanhã, dia 16 de abril, ao Mercado Municipal de Cantanhede. Trata-se de um projeto da oficina de artesanato “Artesanateria”, do qual o município é parceiro, e que visa estimular o hábito de leitura, permitindo que cada um tenha a possibilidade de adquirir livros em bom estado, através da troca. Além disso, promove a sustentabilidade ao dar uma segunda vida aos livros.

“O projeto nasce com a intenção de estimular o hábito de leitura e tornar o acesso a livros possível para todas as pessoas que vivem ou visitam Cantanhede, estreitando, assim, os laços comunitários e exercitando a cidadania com a partilha de livros, para uso de toda a comunidade”, referem os promotores.

Iniciado a 19 de março último, a primeira edição permitiu a troca de uma dúzia de livros dos mais diversos géneros literários.

Assim, quem no próximo sábado se deslocar ao Mercado Municipal, entre as 9h e as 12h, poderá trocar os seus livros, permitindo desta forma que cada um tenha a possibilidade de os adquirir em ótimo estado sem ter que comprar, conduzindo assim a hábitos de vida sustentáveis.

Um outro propósito deste projeto passa por dinamizar o espaço do Mercado Municipal, associando-o a encontros e aprendizagens, proporcionando simultaneamente o contacto com outras formas de aquisição de bens alimentares e com o artesanato local.