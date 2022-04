Velódromo de Sangalhos recebe Campeonato Nacional de Esgrima

As competições acontecem este fim de semana e a entrada é gratuita.

O Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo, em Sangalhos, recebe este fim de semana, 30 de abril e 1 de maio, o Campeonato Nacional de Esgrima, nos escalões de Iniciados e Veteranos, em Florete, Espada e Sabre.

A organização prevê a participação de 150 atletas, em representação de 10 equipas nacionais.

As competições de Iniciados (Individual e Equipas) acontecem no sábado e domingo, ao longo de todo o dia, das 9h às 17h. Por sua vez, as competições de Veteranos terão lugar na tarde de domingo, das 14h às 17h.

As entradas são gratuitas.