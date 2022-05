30.ª Expofacic, com orçamento de 1,85 milhões, será “edição memorável”

Após dois anos de interregno devido à pandemia, a Expofacic (Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede) está de regresso para aquela que será “uma edição memorável” que assinala o 30º. aniversário do certame, onde são aguardados, entre 28 de julho e 7 de agosto, mais de 400 mil visitantes.

Na apresentação do certame, que teve lugar esta segunda-feira, a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, começou por destacar que o retomar da Expofacic representa “um sentimento de enorme satisfação”, não fosse este um certame do qual “todos sentíamos muitas saudades”.

Para a presente edição, o orçamento é 10% superior ao da última, num total de 1 milhão e 850 mil euros. Um valor justificado pela conjuntura particularmente difícil que o país e o mundo atravessam, agravada pela guerra na Europa, “com tremendos reflexos na subida geral dos preços dos bens e serviços”, diria Helena Teodósio.

A 30.ª edição da Expofacic terá 500 expositores, 47 tasquinhas gastronómicas, 7 palcos e 3 exposições temáticas.

Alguns nomes do cartaz já foram anunciados, com destaque para Aragão e Zzoilo a abrir a feira e Xutos & Pontapés a fechar. Pelo meio, o artista internacional Gavin James e Gipsy Kings e outros nomes sonantes do panorama musical nacional, como Carlão, José Cid, Tony Carreira, Jimmy P e Piruka, Mariza, MC Pedrinho e Prof Jam, entre muitos outros.