300 árvores plantadas em Oliveira do Bairro no âmbito de projeto europeu

O Município de Oliveira do Bairro plantou 300 árvores, no dia 7 de maio, no âmbito do projeto piloto europeu Project LIFE Clivut.

Em cada local (Sobreiro, Palhaça e Vila Verde), foram plantados 50 arbustos e 50 árvores, fornecidas pelo projeto, à semelhança do que já aconteceu em cidades como Cascais, Bologna e Perugia (Itália) e Thessaloniki (Grécia).

Jorge Pato e Susana Martins, vice-presidente e vereadora, respetivamente, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, participaram nesta atividade, que contou ainda com a colaboração dos escuteiros dos agrupamentos do Concelho (Oliveira do Bairro, Oiã, Troviscal e Palhaça).

O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, também marcou presença, congratulando-se com a iniciativa, que vem trazer “mais ’verde’ e mais sombra aos nossos espaços urbanos”, aproveitando para deixar “uma palavra de agradecimento a todos os que participaram na iniciativa, em especial aos grupos de escuteiros do nosso concelho”.

Refira-se que esta iniciativa foi concretizada no âmbito da adesão do Município de Oliveira do Bairro ao projeto piloto europeu Project LIFE Clivut (Climate Value of Urban Trees – Valorização Climática da Arvorização Urbana), com o intuito de criar três ilhas de sombra em meio urbano.

O Life CLIVUT é um projeto financiado ao abrigo do programa europeu Life Climate Information And Governance, instrumento de financiamento da União Europeia para o ambiente e o clima.

O principal objetivo do projeto é aumentar o conhecimento e, portanto, a consciência da comunidade sobre a contribuição das árvores nas zonas urbanas para a atenuação dos efeitos das ilhas de calor no ecossistema urbano e nos habitantes.