94.º aniversário da vila de Fermentelos reforça elo da música

94 anos de vila seria, só por si, um grande motivo para celebrar a data, mas Fermentelos foi mais longe na festa, juntando este ano novos motivos e convidados. Tudo isto porque agora é oficial a ligação desta Vila da Música a S. Cipriano (Resende) como Aldeia da Música. Os laços que unem as duas localidades estão formalmente rubricados e vontade não falta para que este intercâmbio resulte.

O último sábado (7 de maio) foi mesmo de grande festa. Fermentelos recebeu os seus convidados de São Cipriano, que visitaram os recantos desta freguesia, que orgulhosamente ostenta a marca registada “Vila da Música” e o Monumento à Música e ao Músico.

Por entre as vozes afinadas do Grupo Coral Ré-Canto e pela surpreendente dupla “Rute e Zé”, que prestaram dignidade à festa, o presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, Carlos Lemos, acabou por revelar algumas “prendas” neste dia festivo, a começar pelo projeto de requalificação das margens da Pateira, que avançará para candidatura a fundos europeus já esta semana.

O autarca aproveitou para anunciar, para julho, a inauguração do parque de lazer junto à Pateira, congratulou-se com o regresso do Fermentelos Fest, já este mês, e a candidatura ao programa Eco-freguesia, entre outros melhoramentos locais, terminando com a referência ao auditório. “Temos dinheiro para fazer a obra e não temos projeto”, disse Carlos Lemos, frisando que “estamos novamente a desenvolver o projeto para depois passar à contratação pública e materializar a obra”.

Vasco Oliveira, vereador da Câmara de Águeda, destacou “o potencial” desta freguesia, onde o “associativismo dá eco do melhor que temos e acaba por nos envaidecer pelo exemplo que é em todo o país”.

Leia a reportagem completa na edição de 12 de maio de 2022