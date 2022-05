Águeda e Sernancelhe estreitam laços de amizade e cooperação

A Câmara Municipal de Águeda recebeu, na semana passada, uma comitiva de Sernancelhe, município com quem tem estabelecido laços de amizade e cooperação. Para breve pode estar a realização de projetos em parceria em áreas como o ambiente, a cultura ou o turismo.

A visita a Águeda iniciou com uma receção no Centro de Artes, precisamente no dia em que celebrava cinco anos de existência e onde foi feita ainda uma visita guiada ao espaço. Após a apresentação de alguns projetos desenvolvidos pelo Município na área da sustentabilidade ambiental, nomeadamente no Rio Cértima e Vouga, sem esquecer a Pateira de Fermentelos, seguiu-se uma visita ao Laboratório de Rios, no Parque da Boiça, onde foi demonstrada a implementação das intervenções de base natural realizadas na Ribeira da Aguieira.

Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, lembrou o Projeto intermunicipal “3 territórios, 1 Rio que nos une”, envolvendo os municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, que permitiu a realização de um programa cultural interconcelhio, acreditando que poderá ser alargado a outros municípios, como o de Sernancelhe, tendo o Rio Vouga como pretexto para o desenvolvimento de projetos em conjunto.

“Temos um rio que nos une, o Vouga, que nasce na Serra na Lapa, e por isso com muitos argumentos para desenvolvermos projetos em parceria, que se pode estender a várias áreas”, frisou o edil.

Por sua vez, o presidente da Câmara de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, agradeceu a receção feita em Águeda, uma visita que considerou o prenúncio de várias parcerias que poderão ser concretizadas. “Temos, de facto, um rio e uma amizade que nos une”, disse, enaltecendo o trabalho que Águeda tem protagonizado na promoção e preservação ambiental do território.

Refira-se que, entre a comitiva do Município de Sernancelhe, contava-se para além do presidente, o vice-presidente, Carlos Manuel Santos, e os vereadores Armando Mateus e Hélder Lopes, bem como alguns presidentes de Juntas e Uniões de Freguesia e técnicos camarários.