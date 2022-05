Águeda mostra na Suécia boas práticas de mobilidade suave

Encontro em Estocolmo destacou as medidas implementadas em Águeda no âmbito do projeto de ampliação das beÁgueda.

A Câmara Municipal de Águeda participou, na última semana, em Estocolmo (Suécia), numa reunião do projeto comunitário Interreg Europe – CISMOB, onde promoveu as boas práticas na área da mobilidade suave que estão a ser desenvolvidas no município.

Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal, e Carlos Rodrigues, da Divisão de Modernização Administrativa, Financiamentos e Parcerias, apresentaram o trabalho realizado em Águeda no âmbito do SMARTA2, um projeto que se traduziu na aplicação de medidas de mobilidade partilhada sustentável, interligada ao transporte público em zonas rurais. Em concreto, foi demonstrado o alargamento das beÁgueda – Bicicletas Elétricas de Águeda às freguesias que são servidas pela Linha do Vouga.

“Neste momento, o projeto está a ser implementado nas freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; em Recardães e Espinhel; na Trofa, Segadães e Lamas do Vouga; em Valongo do Vouga e em Macinhata do Vouga, e está a ser um sucesso tanto no que se refere aos utilizadores como na vitalização dos centros das freguesias, mas a nossa ideia é estender a outras freguesias; é nossa estratégia continuar a aposta na mobilidade suave”, disse Edson Santos, salientando que a troca de experiências resultante deste encontro na Suécia foi extremamente positiva, tanto para a afirmação de Águeda como Município exemplo na aplicação de medidas ambientalmente sustentáveis como para a aprendizagem do que está a ser feito noutros contextos.

O CISMOB, que se encontra na sua segunda fase de implementação, é um projeto europeu liderado pela Universidade de Aveiro, que envolve parceiros da Universidade de Estocolmo (eGOVlab), ITS-Roménia, Bucareste – Ilfov Associação Intermunicipal de Desenvolvimento para os Transportes Públicos, a Agência de Energia da Extremadura e o Município de Águeda e visa, entre outros, a partilha de boas práticas na área da mobilidade sustentável, promovendo a redução da pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade das zonas rurais através da otimização na eficiência do sistema de transportes.