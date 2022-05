Antigo lavadouro do Luso vai ser um museu automóvel

O antigo Lavadouro da Vila de Luso vai ser objeto de uma obra de reabilitação que o transformará em espaço museológico relacionado com o automóvel e para acolher outras exposições itinerantes. A obra terá um custo estimado de 140 mil euros (+ IVA), informou a Câmara da Mealhada.

O edifício, entregue à Câmara pela Junta de Luso, por um período de 10 anos renováveis, já tem projeto executado, estando em curso a apresentação de candidatura para execução da obra.

Com uma área de 242.87m2, o Lavadouro da Vila de Luso, situado junto ao lago de Luso e ao Pavilhão Gimnodesportivo, outrora lugar de encontro, onde as pessoas trabalhavam na limpeza das suas roupas e utensílios, vai ser reabilitado com a atribuição de um uso turístico e de promoção, ao mesmo tempo que os habitantes vão poder continuar a usá-lo.

O edifício será organizado em duas entradas independentes: uma entrada para o atual espaço de lavadouro e uma entrada para o espaço museológico e de exposição, que comunicará internamente com um local administrativo, o espólio e o pátio central exterior.

“Intervir neste local e manter toda a sua traça original será a pretensão principal desta intervenção, garantindo, assim, uma linguagem arquitetónica também de referência para um ponto turístico que pode e deverá ser visitado por todos, ocupando cada canto do seu edificado e dando a todos a alegria da história do automóvel na vila”, explica António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Considerando fundamental dar um uso útil a cada edifício devoluto, tornando-o essencial para o desenvolvimento do lugar, da sua história e das suas gentes, o executivo entendeu dar uma vertente turística ao lavadouro, com base no pressuposto de que a vila de Luso reúne um conjunto de referências “ícone” que, ao longo dos anos, são recordadas como um exemplo de cultura, saúde e lazer.

Refira-se que nos anos 80, momento em que a Serra do Bussaco foi palco do reconhecido Rally TAP Portugal, o automóvel começou a ficar enraizado neste local. Com o passar dos anos, a história do automóvel, que se foi mantendo, foi enaltecida e ainda mais valorizada. Inúmeras provas foram criadas, até aos dias de hoje, e muitas pessoas foram recordando a história do automóvel como uma presença assídua na vila de Luso e no Bussaco. O Luso é já uma referência automobilística nacional e internacional, pelas reedições de antigas provas lendárias que hoje fazem parte do calendário desportivo, nomeadamente o Rally Legends.