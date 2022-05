Banda sonora de nova série de César Mourão tem mão de professor da UA

Professor da Universidade de Aveiro tem raízes musicais na Filarmónica Vaguense e já tinha dado mão no remake do filme a Canção de Lisboa.

Estreou ontem, dia 19 de maio, a nova série de César Mourão, “Volto Já”, que contou com a participação de João Martins, docente do DeCA, para a escrita da banda sonora original. Além da composição, da produção e dos arranjos, o músico foi também responsável pela gravação de vários instrumentos em estúdio: saxofone, piano, clarinete e vozes. João Martins conta que este foi um “processo articulado com os argumentistas, realizador, produtor e editor, para que a banda sonora conseguisse ser um elemento importante em toda a narrativa do projeto”. A seu lado teve uma equipa de músicos, a quem agradece o talento.

Desde 2016 que João Martins tem vindo a trabalhar com o humorista, nomeadamente no remake do filme “A Canção de Lisboa”, onde foi arranjador e produtor musical, e, mais recentemente, na série “Esperança”. No final do ano passado, João Martins foi convidado para “criar os arranjos para uma canção da autoria de César Mourão, que fará parte do seu primeiro trabalho a solo como cantautor”. Na sequência desse convite, o músico acabou por ser desafiado “a criar uma banda sonora original para este novo projeto” do humorista.

A inspiração, João Martins foi buscá-la ao guião da série. À medida que o ia lendo, o músico “ia criando um imaginário sonoro associado a determinados momentos de narrativa, que se transformavam em peças musicais”. Além do guião, o trabalho de outros compositores também serviu de inspiração. Walter Murphy, responsável pela banda sonora da série “Family Guy”, e Ron Jones, compositor de “American Dad” foram algumas delas.

João Martins cresceu no seio de uma banda filarmónica – Filarmónica Banda Vaguense – e foi também neste ambiente cultural que encontrou alguma da sua inspiração para compor a banda sonora de “Volto já”, cuja história retrata o dia-a-dia de uma loja tradicional e centenária na cidade do Porto e, por isso, com uma forte ligação à cultura e tradições portuguesas. João Martins refere ainda que apesar de desafiante, este foi um trabalho inédito no seu percurso profissional e que muito gosto lhe deu fazer.