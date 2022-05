Dia do Município da Mealhada com concerto e tradicional Romaria da Ascensão

O Dia do Município será comemorado ao som da Orquestra Clássica do Centro, no Cineteatro Messias, com um espetáculo marcado para noite de 25 de maio. Para o dia 26, feriado municipal, estão reservadas as cerimónias solenes, que incluem a celebração de um Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Não faltará também a Romaria da Ascensão à Mata Nacional do Bussaco.

As celebrações do Dia do Município (26 de maio) começam na véspera com o espetáculo da Orquestra Clássica do Centro que, sob a direção do maestro Sergio Alapont e com a participação da soprano Regina Freire, promete surpreender quem se deslocar ao Cineteatro Messias. Intitulado “Reencontro”, o concerto promete ser em tom festivo com interpretações de alguns dos “maiores” compositores de todos os tempos, de Rossini a Tchaikovsky ou Verdi.

Já no Dia da Ascensão, a sessão solene terá lugar no Cineteatro Messias, a partir das 15h, contando com a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e o Município. Este protocolo é uma mais valia para ambas as instituições, pois permite à autarquia responder à sua missão de defesa dos interesses e a satisfação das necessidades da população local bem como promover a reinserção social e a interação de reclusos na comunidade através do seu trabalho, concretamente de trabalhos de jardinagem.

Esta iniciativa é o retomar de uma parceria anteriormente existente com ganhos positivos e significativos para todos os envolvidos e para a comunidade do concelho da Mealhada.

À sessão solene segue-se a exibição do filme “Terra Queimada – Invasão e Resistência, uma produção de Paulo Fajardo e da Caixa de Palco, baseada em episódios de storytelling que foram apresentados ao longo de vários meses no Município da Mealhada.

Durante todo o dia a Fundação Mata do Bussaco organiza a tradicional romaria com atuação de ranchos, filarmónicas e feira de artesanato.

“Gostava que todos os munícipes participassem em, pelo menos, uma das iniciativas que organizámos neste dia. Acredito que celebrando em conjunto fortalecemos o espírito de comunidade e união em torno do nosso território”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

DIA DO MUNICÍPIO PROGRAMA

25 de maio l 21h l Cineteatro Messias

Concerto “Reencontro”

26 de maio l 15h l Cineteatro Messias

Sessão solene alusiva ao feriado Municipal

17h00 l Exibição do Filme “Terra Queimada – Invasão e Resistência”

10h00>18h00 l Romaria da Ascensão l Mata Nacional do Bussaco