Dois atletas da Efapel vão representar Portugal na Taça do Mundo de Paraciclismo

Telmo Pinão e Bernardo Vieira fazem parte do lote de convocados para a Seleção Nacional, para participar em duas etapas da Taça do Mundo, na Bélgica e na Alemanha.

Na foto: Telmo Pinão

O selecionador nacional de paraciclismo, José Marques, convocou quatro corredores para um duplo compromisso internacional, a participação em duas etapas da Taça do Mundo, em Ostende, Bélgica, e em Elzach, Alemanha. Dois deles são da Academia Efapel de Ciclismo, com sede em Águeda: Bernardo Vieira, que vai competir na classe C1 e Telmo Pinão, que correrá em C2. Os outros dois são Flávio Pacheco (Santa Cruz/Botelhos.pt), inscrito em H4, e Luís Costa, representante nacional em H5.

A ronda de Ostende decorre entre quinta-feira, 5 de maio, e domingo, dia 12. Nos dois primeiros dias disputam-se os contrarrelógios. Luís Costa e Flávio Pacheco disputam o exercício individual de 20 quilómetros a partir das 13h45 de quinta-feira. No dia seguinte, a partir das 8h, é a vez de Bernardo Vieira e Telmo Pinão também enfrentarem os 20 quilómetros de contrarrelógio.

A participação nacional nas provas de fundo também se distribui por duas jornadas. No sábado, às 14h, começam das corridas de 81,6 quilómetros para as classes H4 e H5. No domingo, às 16h30, os corredores das classes C1 e C2 arrancam para 71,4 quilómetros em pelotão.

A comitiva nacional viajará depois para a Bélgica, onde correrá a segunda ronda da Taça do Mundo, em Elzach. Neste caso, as provas com participação portuguesa distribuem-se por três dias. A 13 de maio disputam-se os contrarrelógios individuais, de 18,2 quilómetros, a partir das 12h30. No dia seguinte entram em pista Luís Costa, às 13h, e Flávio Pacheco, às 15h15, para as provas de fundo de classe H5 e H4, que terão 59,2 quilómetros. Às 12h30 de dia 15, Bernardo Vieira e Telmo Pinão fecham a participação nacional nos 44,4 quilómetros de C1 e C2.