Escuteiros da Palhaça celebram 25.º aniversário do Centro Escutista

Nos próximos dias 28 e 29 de maio, o Agrupamento de Escuteiros 970 S. Pedro da Palhaça vai comemorar o 25.º aniversário do seu Centro Escutista Padre Horácio Cura.

As celebrações começam na manhã de sábado, com a abertura de uma exposição comemorativa, relativa à história deste Centro.

Recorde-se que este Centro teve de ser reerguido após ser fortemente afetado por duas tempestades e pelo brutal incêndio de 2017. Hoje, conta com ainda mais valências ao dispor de todos os que queiram visitar este espaço.

Uma dessas novas ofertas está relacionada com atividades radicais, num novo espaço deste Centro. Durante a manhã de sábado, quem visitar o Centro Escutista, poderá viver mais esta experiência.

Ao longo de todo o dia, haverá barraquinhas para venda de petiscos e artigos escutistas.

No período da tarde, um espaço recreativo contará com a presença do CSP da Palhaça e do Grupo Raízes da nossa Terra da Adrep.

A noite de sábado começará com a apresentação de um livro comemorativo destes 25 anos e o Fogo de Conselho (atividade típica escutista) aberto a toda a comunidade. Neste fogo de conselho, será recriada a “Lenda da Fonte Bebe e Vai-te”.

Já no domingo, dia 29 de maio, a Eucaristia Paroquial será no Centro Escutista, a que se seguirá, pelas 13h, um almoço com animação a cargo da Banda Polk.

Os ingressos para o almoço de domingo, com a presença dos Polk, poderão ser adquiridos junto de qualquer dirigente do Agrupamento 970 S. Pedro da Palhaça.

O Agrupamento 970 conta com a presença de todos.