Espumante da Adega de Cantanhede é o melhor do ano no Concurso da ViniPortugal

O Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Brut Nature, 2014, da Adega Cooperativa de Cantanhede, foi eleito o melhor espumante do ano, na 9.ª edição do Concurso Vinhos de Portugal, iniciativa organizada pela ViniPortugal.

A revelação decorreu no dia 6 de maio, em Santarém, na Cerimónia de Entrega de Prémios deste concurso. Entre os mais de 1.450 vinhos inscritos, o júri elegeu 442 vencedores, entre as quais 36 medalhas são na categoria de Grande Ouro, 107 de Ouro e 291 de Prata. O espumante da Adega de Cantanhede figura nos oito melhores entre os Grande Ouro.

Com uma avaliação exigente realizada por 109 especialistas nacionais e internacionais, que provaram os vinhos candidatos em sessões técnicas durante três dias e, posteriormente, pelo Grande Júri em reuniões de dois dias, a região mais premiada desta 9.ª edição foi o Douro, que conquistou 14 medalhas, seguindo-se as regiões de Alentejo e Tejo, com 7 e 4 medalhas, respetivamente.

É de destacar ainda os Melhores do Ano, que distinguem os melhores entre os Grande Ouro, sendo eles:

1. O Melhor do Ano – Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado, 2017, Global Wines

2. O Melhor do Ano Licoroso – Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 20 Anos, 2000, Bacalhôa Vinhos de Portugal

3. O Melhor do Ano Varietal Tinto – Quinta da Fonte Souto Alfrocheiro, 2019, Quinta da Fonte do Souto

4. O Melhor do Ano Varietal Branco – Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado, 2017 Global Wines

5. O Melhor do Ano Vinho Tinto (Blend) – Falcoaria Grande Reserva, 2018, Casal Branco

6. O Melhor do Ano Vinho Branco (Blend) – Falcoaria Colheita Tardia, 2016 Casal Branco

7. O Melhor do Ano Vinho Branco (Blend) – QUINTA DA REDE VINHA DO PINHEIRO, 2018, Quinta da Rede

8. O Melhor do Ano Espumante – Marquês de Marialva Cuvée Primitivo Brut Nature, 2014, Adega Cooperativa de Cantanhede

“O Concurso Vinhos de Portugal ultrapassa, todos os anos, o recorde de inscrições, facto que muito nos orgulha porque comprova a credibilidade da iniciativa e a sua reputação. O nosso intuito é o de premiar os vinhos portugueses através de um concurso imparcial que, ao mesmo tempo, beneficie o consumidor, ao apresentar-lhe fatores relevantes de diferenciação para o momento da compra. Qualidade, inovação e diversidade são os elementos cruciais que definem os melhores vinhos e foi com satisfação que vimos nesta 9.ª edição a dificuldade do Grande Júri em elegê-los, sendo este um sinal muito claro da excelência dos nossos vinhos e do trabalho desenvolvido pelos produtores nacionais”, refere Frederico Falcão, Presidente da ViniPortugal.

Os vinhos distinguidos com as medalhas Grande Ouro e Ouro no Concurso Vinhos de Portugal terão presença garantida em eventos internacionais de excelência a realizar ainda este ano, “prova de como o Concurso Vinhos de Portugal representa uma forma de promoção internacional para os produtores portugueses”.

Esta edição contou com um Júri Regular constituído por 86 jurados nacionais e 23 internacionais do sector, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators e outros. Entre os jurados internacionais destacam-se Amelia Singer, do Reino Unido; Araik Manukyan e Kateryna Yushchenko da Ucrânia; Henrik Dahl Jahsen da Noruega; Maurício Roloff e Eduardo Milan do Brasil; Fredrik Akerman da Suécia; Georgina Estrada do México, Scott Zebarth do Canadá, Julia Coney e Randall Bertão dos Estados Unidos da América.

O Concurso Vinhos de Portugal é um dos eventos de referência do setor, que reconhece a qualidade dos vinhos nacionais e promove experiências e sinergias entre produtores, especialistas nacionais e internacionais durante uma semana. Em paralelo reafirma a posição de excelência da produção nacional nos mercados de exportação.