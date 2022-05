Feira de Saberes e Sabores marcada para este sábado em Águeda

Nesta feira, que tem um cariz solidário, estarão representadas as várias instituições sociais do concelho.

A Feira de Saberes e Sabores do concelho de Águeda, depois de um interregno de dois anos, vai realizar-se no próximo sábado, dia 7 de maio, no espaço envolvente ao antigo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) ou no seu interior, dependendo das condições atmosféricas.

Com organização da Bela Vista – Centro de Educação Integrada, o evento contará com o apoio logístico e financeiro da Câmara de Águeda.

Nesta feira, que tem um cariz solidário, estarão representadas as várias instituições sociais do concelho, sendo esperadas mais de duas dezenas, que, para além de darem a conhecer o seu trabalho, têm neste espaço a oportunidade de angariar fundos para o exercício da sua atividade.

Sempre com uma temática associada, a edição deste ano (12.ª) tem como mote a liberdade. O objetivo da iniciativa passa ainda por promover os artesãos locais, bem como partilhar sabores através de uma mostra gastronómica e estreitar os laços entre as associações, artesãos, parceiros e comunidade em geral.