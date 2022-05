Festa da Criança regressa a Oliveira do Bairro e traz Bárbara Bandeira

A Festa da Criança de Oliveira do Bairro está de regresso ao Espaço Inovação, entre os dias 27 e 29 de maio. A cantora Bárbara Bandeira será um dos principais pontos de atração para o público juvenil, a que se juntam outros espetáculos e atividades para bebés e crianças.

A Festa da Criança abre às 17h de sexta-feira (27), destacando-se neste dia o espetáculo musical “Dr. Stime”, que contará com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com interpretação de Bruno Estima e Artur Carvalho.

No sábado, o destaque vai para Bárbara Bandeira, cantora que recentemente conquistou o troféu “Canção do Ano” dos Prémios Play 2022, com o tema ‘Onde Vais’, feito e cantado com a fadista Carminho. O concerto está marcado para as 16h.

Para a manhã de domingo, às 10h30, está agendado o workshop de música para bebés (dos 3 aos 48 meses) “A Primavera e as Sensações”, uma experiência musical e sensorial para este público especial, com instrumentos a serem tocados ao vivo.

A animação continua à tarde, a partir das 16h, com o espetáculo de teatro musical “Madagáscar”, baseado no famoso filme de animação da DreamWorks.

A vereadora da Educação da Câmara de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, mostra-se feliz pelo regresso do evento. “A Festa da Criança de Oliveira do Bairro é um dos mais diferenciadores eventos da região, que atrai pessoas de várias partes do país, seja pela qualidade do programa, seja pelas condições do próprio espaço, ou pela gratuitidade da entrada e de todas as atividades e atrações”, explica.

Paralelamente aos espetáculos, o Espaço Inovação contará ainda com ateliês lúdicos e recreativos, experiências científicas e workshops, a que se juntam em permanência insufláveis, carrosséis, kartódromo, jogos tradicionais e ainda discoteca e salão de beleza para crianças, entre outras atrações.

O recinto terá uma área de restauração e de barraquinhas exploradas pelas associações, juntando-se os gelados, algodão doce, ”tripas”, pipocas e outras delícias para todos.