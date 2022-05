Gavin James e Gipsy Kings são os cabeças de cartaz da Expofacic 2022

Gavin James tem encontro marcado com o público da Expofacic a 6 de agosto e promete levá-lo ao rubro com “Always”, o seu mais tema mais conhecido.

Está confirmado. O artista irlandês Gavin James e os Gipsy Kings by Diego Baliardo são os cabeças de cartaz da Expofacic 2022, que decorre de 28 de julho a 7 de agosto. E, desta forma, o mês de agosto arranca em Cantanhede com sonoridades diversas, que vão desde a rumba flamenca e os ritmos latinos ao folk e pop irlandês.

Gavin James tem encontro marcado com o público da Expofacic a 6 de agosto e promete levá-lo ao rubro com “Always”, o seu mais tema mais conhecido e que atingiu as 30 milhões de visualizações em todas as plataformas digitais.

Nascido em Dublin, na Irlanda, em 1991, Gavin James começou por tocar numa banda de rock com apenas 8 anos de idade, escrevendo as suas próprias músicas. Em 2013, deu-se o lançamento do single “Say Hello”, que obteve o prémio “Meteor Choice Award” como Canção do Ano.

Dois anos depois, Gavin James lançou seu primeiro álbum e homenageou Alanis Morissette com Bitter Pill, a 20 de novembro de 2015, através da Warner Ireland. Recebeu o certificado de Platina pelas vendas no seu país natal. A faixa “Nervous” faz parte do disco e teve grande sucesso em todo o mundo.

Em outubro de 2017, o também compositor irlandês lançou o single “Hearts on Fire” do seu segundo álbum e em abril de 2018, “Always”. O terceiro single, “Glow”, foi lançado em setembro de 2018 e registou também números impressionantes: 800 milhões de streams, 2 milhões de singles vendidos e 50 prémios de platina em diversos países.

Em outubro do mesmo ano, lançou o seu segundo álbum de estúdio, Only Ticket Home, e o tema “Innocent”, música feita em parceria com o DJ brasileiro Alok e Yves V.

Quatro dias antes, a 2 de agosto, a noite faz-se ao som das palmas e de instrumentos como o cajón, violão flamenco e as castanholas, com os Gipsy Kings by Diego Baliardo. Criada em 1979 e com mais de 60 milhões de discos vendidos, a mítica banda original que nasceu em França mas com raízes na Andaluzia (Espanha) irá recordar temas inconfundíveis como “Bamboleo”, “Volare” ou “Djobi, Djoba”.

Recorde-se que a Comissão Organizadora da 30.ª edição da Expofacic já havia anunciado para o cartaz de espetáculos os nomes de Zzoilo (28 de julho), Aragão (28 de julho), Carlão (29 de julho), Dino D’Santiago (29 de julho), Piruka (1 de agosto) e Xutos & Pontapés (7 de agosto).

Os contornos de toda a programação do evento serão dados a conhecer na conferência de imprensa já agendada para o próximo dia 30 de maio.