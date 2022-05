Gigantes do palco movem montanhas pela arte

No próximo dia 9 de junho, o coletivo Jovens Artistas Unidos leva à cena, em Oliveira do Bairro, a peça “Os gigantes da montanha”, de Luigi Pirandello.

Oliveira do Bairro

O grupo de teatro Jovens Artistas Unidos tem apostado no teatro comunitário como forma de aproximação das pessoas à cultura e à expressão artística. No próximo dia 9 de junho, leva à cena em Oliveira do Bairro a peça “Os gigantes da montanha”, de Luigi Pirandello. JB foi espreitar os ensaios.

“Sem papéis. Hoje é sem papéis!”. O aviso de Anilda Santos é sinal de que a estreia está próxima. A custo, os atores vão pousando a cábula e colocam-se nos seus lugares, no palco improvisado da sede da Promob, em Bustos. Está prestes a começar o ensaio do 1.º ato de “Os gigantes da montanha”.

A peça de Luigi Pirandello – nada fácil, diz quem percebe da arte – foi a escolhida por Ricardo Regalado, mentor do projeto Jovens Artistas Unidos (JAU), para levar à cena no próximo dia 9 de junho, em Oliveira do Bairro.

O enredo acompanha uma companhia de teatro arruinada, na sua chegada a uma vila mágica. Uma reflexão, em forma de fábula, sobre o valor do teatro, da arte, da sensibilidade e da imaginação.

Leia a reportagem na edição de 26 de maio de 2022 do Jornal da Bairrada