Jornalista Rodrigo Guedes de Carvalho em dose dupla na Mealhada este sábado

O jornalista da SIC Rodrigo Guedes de Carvalho estará na Mealhada, amanhã, dia 14 de maio, pelas 21h, num registo diferente daquele em que, habitualmente, o vemos. Traz ao Cineteatro Messias o espetáculo “Ruge”, onde empresta a sua inconfundível voz à poesia, combinando-a com música. Antes, durante a tarde, o jornalista é o convidado da rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores”, da Biblioteca Municipal da Mealhada, onde irá apresentar o seu mais recente romance “Cuidado com o Cão”.

Rodrigo Guedes de Carvalho sobe ao palco do Cineteatro Messias, com Daniela Onís e Ruben Alves, para um espetáculo completamente diferente. Ruge é um encontro de poesia e música no cruzamento entre a palavra escrita, cantada e falada. É um espetáculo sobre o amor, a paixão e revolta, que conta com uma narrativa de poemas e canções sobre todos nós, que promete surpreender e deixar memórias de uma noite absolutamente singular. O preço é de 10 euros (reservas e informações: teatromessias@cm-mealhada.pt l 231 209 870).

Na rubrica “Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores”, que vai decorrer a partir das 16h, na Biblioteca Municipal da Mealhada, Rodrigo Guedes de Carvalho vai encontro dos seus leitores, uma iniciativa que conta com a moderação de Ana Bela Cabral, mestre em Comunicação e Expressão. O jornalista fará a apresentação do seu mais recente romance, “Cuidado com o Cão”, um livro “carregado dos mais fortes e inconfessáveis sentimentos”, com uma “narrativa comovente sobre o amor e redenção”, que surge no ano em que o autor celebra 30 anos de vida literária.

Rodrigo Guedes de Carvalho é um consagrado jornalista e romancista. O seu trabalho como jornalista é amplamente reconhecido, tendo sido distinguido no Festival Internacional de FIGRA. Na área da literatura, é considerado “uma das vozes mais importantes da nova literatura portuguesa”, contando já com oito obras publicadas.

“Palavra de Autor – Ciclo de conversas com escritores” é uma iniciativa bimensal, promovida pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que visa proporcionar aos leitores momentos de aproximação e convívio com escritores portugueses.