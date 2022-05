Marta Temido “prestou contas” em Águeda mas não recebeu presidente da câmara

A Ministra da Saúde, Marta Temido, que na passada sexta-feira esteve em Águeda numa visita partidária para falar do Orçamento de Estado, acabou por não receber o presidente da Câmara, Jorge Almeida, que pediu um encontro com a ministra para falar de problemas relacionados com a saúde no concelho.

Marta Temido, alegando que esta deslocação foi de caráter partidário “e não existindo espaço de agenda para tal”, entrou em contacto com o autarca para “agendar uma reunião para o próximo dia 13 de maio”, informou o PS de Águeda.

Marta Temido, com funções atuais de Ministra da Saúde, foi a escolhida para a sessão de esclarecimentos “O PS Presta Contas” de apresentação do Orçamento de Estado de 2022, no contacto direto com militantes e simpatizantes.

A visita da militante socialista e Ministra da Saúde a Águeda surge numa altura de efetivos problemas no concelho em matéria de Saúde, nomeadamente a falta de médicos, que leva a que, só nas freguesias de Macinhata e de Valongo do Vouga, cerca de 3000 utentes estejam sem médico de família, podendo a situação agravar-se no final do ano.

Aproveitando a presença de Marta Temido, o líder da concelhia do PS, José Marques Vidal, diz ter exposto as situações mais prementes de falta de médicos, bem como abordou a questão da necessidade de existência de consultas de proximidade em Belazaima do Chão.

Do contacto que teve com a ministra, Jorge Almeida garante que percebeu as razões pelas quais não foi possível reunir e mostrou-se “satisfeito” por Marta Temido ter agendado o encontro para esta sexta-feira, dia 13. “Temos uma série de problemas para resolver nesta questão da falta de médicos, entre outras questões e queremos transmitir à senhora ministra a nossa preocupação e que queremos ser parte da solução, como sempre”, disse ao JB.