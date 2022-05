Mealhada prepara intervenção de controlo de espécies invasoras

O Centro de interpretação Ambiental e o Setor de Espaços Verdes da Câmara Municipal da Mealhada vão dar início a um plano exaustivo de controlo das espécies invasoras nos diversos espaços públicos do município no âmbito da “Semana sobre Espécies Invasoras”, que se realiza de 21 a 29 de maio.

Se no Parque da Cidade as acácias ameaçam progredir e precisam de intervenção, no Jardim da Pampilhosa o mesmo acontece, mas com a erva das pampas. Nos diversos espaços públicos do Município existem variadas plantas invasoras, pelo que é necessário que os técnicos da autarquia tenham formação de controlo destas e as consigam identificar plenamente. Se em alguns locais, estas plantas estão à vista, noutros, seja em cursos de água ou áreas florestais, poderão estar mais escondidas, pelo que a semana será, em grande parte, dedicada ao seu mapeamento. Os técnicos irão para o terreno com o objetivo de fazer um levantamento exaustivo da existência destas espécies exóticas para, posteriormente, se implementar o plano de controlo das mesmas.

A primeira parte deste trabalho foi realizada esta semana, com a ação de formação de curta duração “Plantas invasoras na Mealhada e métodos de controlo”, que contou com a orientação da investigadora em plantas invasoras, Hélia Marchante, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Nesta ação, foram abordados os impactes das espécies invasoras, a identificação de plantas invasoras, os princípios básicos de gestão de invasoras e os métodos de controlo (parte prática).

“Estamos a dar os primeiros passos para conseguirmos um controlo adequado e efetivo destas espécies. Só com uma intervenção correta por parte dos nossos técnicos será possível assegurar este controlo que é absolutamente necessário uma vez que, como se sabe, a propagação de plantas invasoras coloca em causa a renovação das espécies autóctones”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

A Semana Sobre Espécies Invasoras 2022 é uma iniciativa promovida pela Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras – Rede InvECO, pela plataforma INVASORAS.PT e pelos projetos LIFE STOP Cortaderia e LIFE INVASAQUA, à qual o Município da Mealhada se associa.