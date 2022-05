Miguel Gameiro e danças de salão animam Termas de Luso

As Termas de Luso recebem, dia 27 de maio, a Tour Saudável Rede Termas Centro com Miguel Gameiro, uma iniciativa em que o cantor combina a música com a sua vertente de chef, num showcooking / showcase. No dia seguinte, 28 de maio, estará em destaque a dança, com um espetáculo e workshop de danças de salão.

O músico e chef vai estar nas Termas de Luso a cantar e confecionar, ao vivo, receitas saudáveis com produtos endógenos da região, dia 27 de maio, pelas 18h, no Jardim do Casino do Luso

Entre a confeção, de uma receita saudável da sua autoria com um produto endógeno da nossa região, o músico interpretará temas bem conhecidos do público como “Dá-me um Abraço”, “Lisboa”, “Aprender a ser Feliz” ou o “O tempo não pára”.

A Tour Saudável Rede Termas Centro dará origem à publicação de um e-book de receitas assinadas por Miguel Gameiro.

No dia seguinte, 28 de maio, às 19h, no Jardim do Casino do Luso, a animação centra-se na dança com um espetáculo e workshop de dança de salão internacional.

Ambas as iniciativas inserem-se no PROVERE, Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos – Valorização das Estâncias Termais da Região Centro, que visa a valorização do território e das estâncias termais em termos de recursos financeiros e de investimento, nomeadamente em animação.