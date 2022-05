Mira assinala Dia Europeu do Mar com início do “Deixa Apenas a Pegada”

Na semana em que se comemora o Dia Europeu do Mar (dia 20 maio), o Município de Mira volta a realizar o “XVII Deixa Apenas a Pegada”, envolvendo o Agrupamento de Escolas, IPSS’s do concelho e o MoverMira 4G – CLDS 4G.

O “XVII Deixa Apenas a Pegada” é uma das diversas atividades educativas anuais para o desenvolvimento sustentável, promovida pela Câmara Municipal, no âmbito das comemorações da 36.ª Bandeira Azul da Praia de Mira e da 16.ª Bandeira Azul do Poço da Cruz.

Celebrada pela 17.ª vez consecutiva, esta ação pretende, de forma simbólica, recolher e quantificar os resíduos existentes no areal das praias do concelho.

Com 12 sessões distintas marcadas, estas iniciativas procuram alertar para o problema da poluição dos oceanos e das praias, incentivando todos para as boas práticas ambientais e sustentáveis e que contribuam na melhoria da qualidade de vida e do ambiente através da responsabilização de cada um de nós.

Durante os dias 23, 24, 25 de maio, durante 9 sessões, contam com a ambiência e labuta dos elementos da CERCI-Mira e dos alunos, professores e auxiliares dos jardins-de-infância e pré-escolas do concelho.

Aberto à população em geral, a 4 de junho, sábado, a partir das 9h30, duas sessões do “Deixa Apenas a Pegada” decorrerão em simultâneo nas Praias de Mira e Poço da Cruz, sendo especialmente convidados a participar as Juntas de Freguesia, associações locais, escuteiros do Seixo, Adamastor – Associação de Nadadores Salvadores e concessionários de ambas as zonas balneares de Mira.

A 8 de junho, durante a manhã, realizar-se-ão 2 sessões para a pré e 1.º ciclo da Praia de Mira, que contarão com a presença de Andreas Noe, o “Trash Walker” que percorre as praias portuguesas, cantando e alertando sobre o lixo que nesses locais apanha.