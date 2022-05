Mira prepara-se para receber o Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem

De 21 a 27 de maio, o Parque de Campismo Municipal de Mira, na Praia de Mira, volta a receber o Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem (ENEE).

O ENEE 2022 irá reunir cerca de 2000 estudantes e enfermeiros de todo o país, que durante uma semana irão partilhar experiências num programa diversificado que contempla Workshops, conferências, Showroom Floor, desporto, sunset’s, espetáculos musicais e muita animação.

O Município de Mira destaca que tem procurado atrair este tipo de eventos para o território por considerar que têm grande impacto na economia local, principalmente nos períodos fora da época alta. “O elevado número de participantes irá dinamizar o comércio local em geral, nomeadamente a restauração e a hotelaria”, refere Raul Almeida, presidente da Câmara Municipal de Mira, que dá as boas vindas a Mira a todos os estudantes e profissionais de enfermagem, esperando que “disfrutem do evento e das caraterísticas naturais e únicas do território”, dando nota de que está praticamente tudo pronto para receber em Mira mais uma edição do ENEE, que se espera que seja um sucesso em todos os sentidos.