Multifacetado Dias Cardoso homenageado pelo Rotary de Oliveira do Bairro

As múltiplas facetas de António Dias Cardoso atraíram à sua homenagem, no domingo, dia 8 de maio, no Hotel Paraíso em Oliveira do Bairro, cerca de uma centena de pessoas, ligadas à política, ao mundo dos vinhos, ao associativismo e à música.

Promovido pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro, este reconhecimento de mérito profissional a Dias Cardoso não se justificou apenas pela “excelência profissional”, como também “pela adoção de altos padrões de ética, de humanismo e altruísmo, pelos serviços meritórios prestados a esta comunidade e pela permanente disponibilidade para Dar de si antes de Pensar em si, um dos lemas de Rotary Internacional”.

“Hoje é um dia de festa para Oliveira do Bairro”, começou por exaltar Fernando Castro (companheiro do Rotary de Oliveira do Bairro), destacando as qualidades do homenageado: “homem culto, profissional excelente, pessoa de um trato inexcedível, que tem sido um das vozes mais emblemáticas deste concelho e que muito tem feito por ele.”

A tarde culminou em ambiente de festa e em tom familiar, com Dias Cardoso no acordeão e a neta Joana Ly no violino, interpretando “Por una cabeza”, de Carlos Gardel.

