Município de Cantanhede avança com manutenção de troços da rede viária florestal

O Município de Cantanhede inicia amanhã, dia 23 de maio, ações de manutenção das faixas de gestão de combustível em troços da rede viária florestal da sua competência, em consonância com o planeamento prévio definido pelo Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) vigente.

Com esta intervenção, a autarquia pretende reduzir os fatores que favorecem a ocorrência e a propagação dos incêndios rurais, promovendo assim uma eficiente gestão florestal na área geográfica do concelho.

Os trabalhos vão começar na estrada que liga Barracão a Febres, seguindo-se a estrada Rua de Aveiro (antiga EN 335), que abrange a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça e União de Freguesias de Covões e Camarneira.

Esta será uma intervenção de manutenção da faixa de gestão de combustível em troços da rede viária florestal municipal já executada anteriormente, numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 metros.

Os trabalhos, que se vão estender às restantes freguesias do concelho, num total de 125 hectares de área a intervencionar, obedecem a princípios de sustentabilidade e boas práticas florestais, orientadas consoante as características do terreno e têm com principal fundamento reduzir o perigo de incêndio rural, protegendo, assim, pessoas e bens.

A proteção obtém-se através de uma redução da carga de combustível presente nas faixas de gestão de combustível associadas à rede viária florestal e zonas industriais, criando descontinuidade horizontal e vertical dos combustíveis, servindo como linha de defesa, facilitando assim a movimentação das equipas de combate e protegendo também a aproximação dos incêndios aos espaços urbanos.