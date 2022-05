Noémia Conceição (CGOB) sagra-se campeã nacional sénior em trave

Depois de um longo período sem grande relevância (muito por força da pandemia de Covid-19), o Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro volta a ser notícia a nível nacional.

Noémia Conceição, atleta do Clube de Ginástica de Oliveira do Bairro, sagrou-se este fim de semana campeã nacional sénior de Trave no Campeonato Nacional de Ginástica Artística da 1.ª Divisão, realizado na Maia.

A atleta do clube bairradino alcançou ainda o 3.º lugar nas categorias Geral Individual e Solo, confirmando em definitivo ser uma referência a nível local e nacional.

O seu espírito de entrega e superação diário demostram mais uma vez que o trabalho e a crença são mais fortes que o talento.

A ginasta também se sagrou no mês passado campeã distrital em todas as categorias (Geral Individual, Saltos, Paralelas Assimétricas, Trave e Solo).

No Campeonato Nacional também participou uma equipa de juvenis composta pelas ginastas Noa Jesus, Raquel Oliveira e Bárbara Saraiva, que no mês passado também se sagraram, quer a nível coletivo quer a nível individual, campeãs distritais da 1.ª Divisão.