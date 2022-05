Novo edifício da Câmara da Mealhada estará concluído dentro de dois anos

Estão já no terreno as obras para a construção do novo edifício da Câmara da Mealhada. O arranque formal do investimento com a entrega da obra ao empreiteiro aconteceu na sexta-feira, dia 6 de maio.

Com um valor que ultrapassa os 5,7 milhões de euros, o novo edifício estará concluído em 730 dias, prevendo-se a sua inauguração até junho de 2024.

Naquele que foi “o primeiro dia de uma grande obra para o concelho da Mealhada” – como fez questão de assinalar o presidente da Câmara – o salão nobre da autarquia serviu de palco para a apresentação do novo edifício que começou a dar os primeiros passos em 2003, como recordou António Jorge Franco.

O arquiteto Elói Pereira apresentou as funcionalidades da nova casa municipal, que vai congregar os vários serviços da autarquia espalhados pela cidade, assente numa “arquitetura transparente de forma a criar uma relação de proximidade com a população, potenciando as questões de eficiência energética”, numa área de construção de cerca de 4.000 metros quadrados e nos seus 4 pisos.

Este processo foi iniciado em 2003, altura em que já fazia sentido avançar com esta obra. Naquela altura foi feita a aquisição de terrenos e os primeiros estudos, que resultaram num “projeto inicial que incluía um projeto mais amplo de regeneração urbana, mas este projeto foi, mais tarde, abandonado pelo anterior executivo”, frisou António Jorge Franco.

Agora, o atual executivo decidiu avançar com a obra. “Temos que a concretizar porque, de facto, na região, não deve haver nenhum edifício municipal tão degradado como o nosso”. No entanto, sendo um edifício histórico, importa preservar. “Faz parte da história da Mealhada, será sempre a casa da população do município”, completou o autarca mealhadense.