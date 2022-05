O atleta oliveirense Tiago Nunes, no lançamento do peso, foi chamado à selecção nacional.

Esta será a segunda internacionalização do atleta, que desta vez vai representar Portugal no Torneio Internacional de Lançamentos sub-20 e sub-23, prova a realizar no próximo sábado, dia 4 de junho, em Pombal.

Tiago Nunes, atleta da ADREP, vai realizar as provas de lançamento do peso e lançamento do disco no escalão de sub-20.