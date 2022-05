Primeiro Balcão do Prédio itinerante arranca na Pampilhosa

O primeiro Balcão Único do Prédio (BUPi) itinerante do Município da Mealhada vai funcionar, na Pampilhosa, entre 6 de junho e 30 de julho, no Espaço do Cidadão, e até outubro de 2023 está prevista a disponibilização de sete balcões de atendimento pelas freguesias, que funcionarão em dois períodos diferentes e em simultâneo com o BUPi fixo existente na sede do concelho.

Para além do balcão de atendimento BUPi de carácter permanente, criado em maio de 2021 e a funcionar atualmente na Quinta do Murtal, na Mealhada, o município vai passar a ter balcões itinerantes nas freguesias, dedicados à prestação do mesmo tipo de serviço – possibilitar aos proprietários identificarem e posteriormente registarem, em alguns casos gratuitamente, as suas parcelas de terrenos rústicos e mistos. Caberá à Pampilhosa receber o primeiro BUPi itinerante, no Espaço do Cidadão, e até outubro de 2023 serão disponibilizados mais balcões móveis em Antes, Barcouço, Casal Comba, Luso, Vacariça e Ventosa do Bairro, que funcionarão em dois momentos distintos, dependendo o tempo de presença por freguesia da densidade populacional.

Na semana anterior à entrada em funcionamento de um balcão itinerante numa freguesia, será realizada uma sessão de sensibilização e divulgação, com o objetivo de explicar o projeto e de esclarecer eventuais dúvidas, sendo a da Pampilhosa já amanhã, dia 1 de junho, às 21h, na Casa Rural Quinhentista.

Os BUPi itinerantes, à semelhança do balcão na sede de município, vão funcionar por agendamento, que pode ser realizado pelas mesmas vias do agendamento do balcão fixo: 231 200 980 (extensão 520), bupi@cm-mealhada.pt ou presencialmente no BUPi itinerante, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Para António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, “estes balcões vão facilitar a vida aos munícipes, sobretudo os que têm mais dificuldade em se deslocar à sede do concelho, intensificando, assim, o registo cadastral simplificado dos prédios rústicos e mistos que está em curso”.

No âmbito de uma candidatura ao projeto CadaSRTu RC, da CIM Região de Coimbra, efetuada em parceria com os municípios de Arganil, Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares, está incluída uma aquisição de serviços, de modo a funcionarem balcões BUPi itinerantes nas freguesias e a realizarem-se ações de sensibilização e divulgação.