Requalificação da 235 entre Mamodeiro e Oliveira do Bairro avança para projeto

Foi adjudicada a elaboração do projeto de requalificação da EN 235 na ligação entre o Nó de acesso à A1 (Aveiro Sul) e a variante de Oliveira do Bairro, numa extensão aproximada de 8 quilómetros.

A adjudicação pela Infraestruturas de Portugal (IP), com data de 18 de maio, implica um preço contratual de 164.900 e um prazo de execução de 300 dias.

A requalificação deste troço da EN 235 que liga a variante de Oliveira do Bairro à rotunda do acesso à A1, contemplava num primeiro estudo a construção de três rotundas nas principais interseções existentes, nomeadamente no acesso a Fermentelos e ao centro de Oiã (Atual cruzamento das Sudas), no cruzamento com a EN333 (Facho) e na ligação ao Silveiro, “com vista à eliminação de alguns equipamentos semafóricos e a melhoria da circulação e segurança na via principal”.

Leia mais aqui ou na edição impresa de 26 de maio