Sara Correia e Luísa Sonza confirmadas no Agitágueda

Sara Correia e Luísa Sonza são as primeiras confirmações do cartaz do Agitágueda que, de 2 a 24 de julho, promete fazer de Águeda a capital da animação.

Arte Urbana, concertos, bodypainting, arte de rua, gastronomia, desporto são algumas das atividades com que se pode contar nesta 15.ª edição do Agitágueda que, todos os anos, atrai milhares de pessoas a esta cidade.

O cartaz musical do evento integra alguns dos mais consagrados artistas e bandas nacionais e internacionais, oferecendo uma programação de qualidade, dirigida a todos os públicos, e com entrada livre.

No dia 14 de julho, as atenções viram-se para Sara Correia. Conhecida como o “Furacão do Fado”, é uma das novas e mais brilhantes vozes da canção tradicional portuguesa. A fadista vem apresentar o seu novo álbum “Do Coração”, nomeado para os Grammy Latinos, entre outros importantes prémios internacionais.

Sara Correia

Luísa Sonza sobe ao palco principal do Agitágueda no dia 22 de julho. A cantora e compositora tem apenas 22 anos, mas já é uma das maiores influencers do Brasil. Conhecida pela sua autenticidade, carisma e postura feminista, é hoje um dos principais nomes da música pop brasileira. O seu primeiro álbum de estúdio, “Pandora”, teve um enorme sucesso e, hoje, Luísa Sonza tem mais de 1 bilião de visualizações no seu canal de Youtube e mais de 48 milhões de seguidores nas suas redes sociais.

Luísa Sonza

Mas há muito mais para além da música: o Agitágueda inclui uma área AgitaKids, destinada aos mais jovens, uma Feira de Artesanato, animação de rua, performances, o Carnaval Fora D’ Horas, palco com DJ’s e, entre outras atrações, 24 tasquinhas que mostrarão o melhor da gastronomia do concelho.

De 2 a 24 de julho, as ruas da cidade voltam também a encher-se de milhares de chapéus-de-chuva coloridos e incontáveis instalações de arte urbana, transformando-as em autênticas galerias de arte ao ar livre, cujas imagens correm o mundo.

Em breve serão anunciadas mais informações sobre o programa musical e outras atividades a decorrerem nestes 23 dias de animação.