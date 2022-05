Vagos recebe Meeting Renato Silva

Este sábado, dia 7 de maio, o Estádio Municipal de Vagos vai acolher o Meeting Renato Silva. Este evento tem a organização do Município de Vagos em parceria com o GRECAS e com a Associação de Atletismo de Aveiro e, para além da competição, terá como objetivo homenagear o reconhecido atleta vaguense que, entre outros, ostentou as cores do GRECAS e do Sport Lisboa e Benfica.