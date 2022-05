Vencedor do Talentos AgitÁgueda vai atuar no Super Bock em Stock

No dia 1 de maio, decorreu a primeira fase deste concurso, no Centro de Artes de Águeda, onde as bandas disputaram as atenções do júri.

O Município de Águeda está a promover os Talentos AgitÁgueda, onde três bandas emergentes irão disputar, juntamente com três artistas selecionados no âmbito do projeto #OneStep4MusicFest, o acesso para atuarem no Festival Super Bock em Stock. Este projeto é uma iniciativa da Big Appetite 4 Music, que conta com a parceria e apoio da Música no Coração, empresa promotora do Festival Super Bock em Stock e de outros grandes festivais de música.

No dia 1 de maio, decorreu a primeira fase deste concurso, no Centro de Artes de Águeda, onde as bandas disputaram as atenções do júri. Desta audição concerto, serão selecionadas três bandas que juntar-se-ão aos três artistas resultantes do #OneStep4MusicFest para disputar a final, no palco do Festival AgitÁgueda, nos dias 4, 11 e 18 de julho.

Esta parceria entre o Município de Águeda e a Big Appetite 4 Music foi estabelecida em 2020 para o Festival AgitÁgueda desse ano, cancelado por força da situação pandémica e que se manteve nos últimos dois anos. Os grupos que disputaram o seu lugar no AgitÁgueda foram selecionados de entre as dezenas que enviaram a sua candidatura ao Talentos AgitÁgueda de 2020.

“Águeda posiciona-se como um polo produtor de arte e cultura e este concurso é um exemplo claro disso, com uma aposta em novos talentos nascidos para singrarem no panorama musical nacional e até internacional”, disse, a propósito, Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda.