42.º GP ABIMOTA: Luís Mendonça festeja “em casa”

Foi até ao último metro. Depois de, no sábado, ter vencido ao sprint a primeira etapa, que ligou Leiria a Vouzela, na segunda tirada, no domingo, entre Anadia e Águeda, Luís Mendonça, da equipa Glassdrive/Q8/Anicolor, cortou a meta em terceiro lugar e foi o grande vencedor do 42.ª Grande Prémio ABIMOTA, sagrando-se também líder da geral por pontos. Hugo Nunes (Rádio Popular – Paredes – Boavista) venceu em Águeda e ficou a quatro segundos do vencedor.

A história voltou a repetir-se e com os mesmos protagonistas. Há oito dias, na Clássica Ribeiro da Silva, Luís Mendonça foi o vencedor, seguido de Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Rafael Silva (Efapel Cycling). Esta classificação individual voltou a repetir-se no pódio final do 42.º Grande Prémio ABIMOTA.

O ciclista, natural de Paredes, está numa forma incrível (contabiliza já seis vitórias) e está a ser um dos mais fortes do pelotão nacional.

“Foi uma etapa muito mais difícil do que a primeira, sempre a controlar, desde o quilómetro zero. Tenho que prestar uma homenagem a dois jovens da minha equipa, que estiveram sempre ao meu lado, Afonso Eulálio e Fábio Costa, que se impuseram de uma forma exemplar na Montanha e permitiram conquistarmos este resultado. A cerca de 25 metros do final, ainda pensei que poderia cortar a meta em primeiro, mas as forças já vinham muito ‘justas’ e acabei por ser passado em cima ‘do risco’. Cortei a meta em terceiro, mas o que interessa é a vitória final e fico muito feliz por dar este prémio à Glassdrive/Q8/Anicolor.”

O diretor desportivo da Glassdrive/Q8/Anicolor, Rúben Pereira, disse que “foi uma grande vitória de toda a equipa, ganhámos em casa, ganhámos no nosso território, em Águeda. Foi uma vitória muito importante e que o ano passado nos escapou por muito pouco. É uma corrida que devemos dedicar a todos os nossos patrocinadores, mas principalmente ao presidente da Câmara Municipal Jorge Almeida e a todos os aguedenses, porque merecem esta vitória, que representa um trabalho fantástico de todo o grupo. A equipa está de parabéns.”

Reportagem completa do 42.º GP ABIMOTA na edição de 17 de junho de 2022