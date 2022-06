Águeda ganha nova ponte em vésperas de Feriado Municipal

O Parque do Souto do Rio volta, anos depois, a ter ligação com a outra margem do Rio Águeda.

A Câmara Municipal de Águeda preparou um programa comemorativo do Feriado Municipal do Concelho, que será celebrado no Parque Municipal do Souto Rio.

A propóstio, a Câmara de Águeda acaba de criar uma ligação entre aquele parque e a outra margem do Rio Águeda, com uma ponte flutuante, reforçando a malha de trilhos do concelho.

Quanto às comemorações do Feriado Municipal, serão assinaladas nos dias 5 e 6 de junho. No dia 5 irá realizar-se uma Missa Campal, pelas 10h. O dia 6 contará com eventos desportivos, onde se destaca a Romaria ao São Geraldo e a Descida do Rio Águeda.

A tarde do dia 6 será dedicada a eventos culturais com atuações e espetáculos musicais, bem como atividades dedicadas ao público infantil.