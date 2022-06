Câmara da Mealhada apoia esterilização de animais de companhia

A Câmara da Mealhada, no âmbito da política de saúde, bem-estar e controlo dos animais errantes, aprovou, em reunião do executivo, uma verba de 3 mil euros destinada ao apoio à esterilização de animais de companhia.

A autarquia está a promover um programa de apoio à esterilização de animais de companhia (cães e gatos), no seguimento de uma campanha de sensibilização que tem como finalidade evitar a sua reprodução descontrolada e diminuir o abandono na via pública.

O apoio a um animal por agregado familiar, inserido no Programa Municipal de Saúde e Bem-Estar de Animais de Companhia da Mealhada, prevê uma comparticipação de 55 euros para cadelas, de 30 euros para cães, de 35 euros para gatas e de 15 euros para gatos. A dotação para execução do programa é de três mil euros.

Podem apresentar candidatura, até dia 31 de julho de 2022, todos os munícipes detentores de animais de companhia, mediante o preenchimento do requerimento disponível no site do município, e desde que apresentem cópia dos documentos solicitados, entre os quais o comprovativo de identificação eletrónica e registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), cópia do boletim sanitário (onde conste vacina antirrábica válida e identificação do animal), declaração de esterilização do SIAC, emitida pelo médico veterinário responsável pela esterilização, e recibo relativo à esterilização realizada apenas em clínicas veterinárias existentes no concelho.

O requerimento e os documentos deverão ser enviados para gabveterinario@cm-mealhada.pt ou entregues em mão no Gabinete Veterinário, localizado no Espaço do Cidadão da Mealhada.

“Tínhamos de fazer algo para evitar o aumento exponencial de animais de rua. Quem gosta de animais não gosta de vê-los ao abandono. Neste sentido, a esterilização de animais de companhia assume cada vez mais importância, quer ao nível da saúde e bem-estar dos animais, quer como forma de combater o abandono, permitindo controlar a sobrepopulação animal”, sublinhou António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.