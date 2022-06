Câmara da Mealhada cria Provedor do Munícipe

A Câmara da Mealhada vai avançar com a criação da figura do Provedor do Munícipe, anunciou o presidente da autarquia, António Jorge Franco, no decorrer das comemorações do Dia do Município, a 26 de maio. O momento festivo foi marcado também pela assinatura de um protocolo de cooperação com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que permitirá ao município receber reclusos de profissões técnicas específicas.

“O provedor do munícipe é um conceito que defendemos há muito e que julgamos crucial para o exercício de um poder autárquico de proximidade e defesa das populações”, afirmou, na ocasião, o presidente da Câmara, apontando que será um processo independente conduzido por Júlio Penetra, personalidade que foi convidada para liderar a equipa de trabalho que terá como missão apresentar o nome do futuro provedor.

Júlio Penetra assumiu a missão de “coordenar este projeto de democracia participativa”, referindo que “este será, em primeiro lugar, um compromisso com os munícipes”. “Julgamos que será um projeto exigente e de cooperação com vista à maior intervenção do munícipe na vida pública. Esperamos que estimule a interação com o poder autárquico, que seja de utilização simples, acessível, prática e, sobretudo, consequente”, referiu.

Outro ponto alto das cerimónias foi a assinatura do protocolo de Cooperação entre o Município da Mealhada e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Através deste, alguns reclusos irão trabalhar no concelho da Mealhada em áreas técnicas em que o Município tem dificuldade em contratar profissionais.

“É um enorme regozijo ver que o atual executivo retoma um protocolo que já existiu na Mealhada com excelentes resultados. No passado, os reclusos que trabalharam, quer aqui, quer na Fundação Mata do Bussaco, eram excelentes profissionais e criaram ótimas relações com os munícipes e com os trabalhadores municipais”, afirmou Carlos Cabral, presidente da Assembleia Municipal.

Também Rómulo Mateus, diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, saudou a “abertura e colaboração do município na reinserção social, sublinhando que dos cerca de 12 mil reclusos, pouco mais de 100 tem a possibilidade de trabalho no exterior, após um exaustivo e rigoroso trabalho de avaliação”.

“Esta iniciativa é uma reedição, fez-se no passado e com ganhos muito positivos para todos os envolvidos. Há, inclusive, casos de pessoas que viram reconhecido o seu profissionalismo e ficaram a trabalhar no nosso concelho e há até outros casos de pessoas que por aqui fizeram vida e constituíram famílias após o cumprimento da pena”, sublinhou o presidente da Câmara da Mealhada.

Nesta cerimónia do Dia do Município, António Jorge Franco não quis deixar de fora os funcionários autárquicos, a quem agradeceu por fazerem parte de uma “equipa de trabalho dedicada e proativa. “Temos uma equipa de colaboradores responsáveis, disponíveis e encontram em mim um amigo que estará ao lado do trabalhador”, sublinhou o autarca.